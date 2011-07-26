На Львівщині виготовили 400 автобусів

Львів. 26 липня. УНІАН. У Львівській області за перше півріччя виготовлено 400 автобусів, з них 289 автобусів за держзамовленнями та 111 - за іноземними контрактами. Про це УНІАН повідомили прес-службі Львівської ОДА.

У галузі машинобудування завдяки спільним заходам Кабінету Міністрів України та Львівської ОДА вдалося залучити значні кошти на випуск автобусів та тролейбусів для міст, які приймають Євро-2012. Загальна вартість замовлення становить приблизно 3,5 млрд. гривень.

Загалом, за вказаний період, майже усі галузі промислового комплексу Львівської області забезпечили зростання обсягів промислового виробництва на 14,6%.

Приріст, у першу чергу, отримано за рахунок нарощення темпів промислового виробництва у переробній промисловості на 15,9%, де практично усі галузі, які входять до неї, спрацювали з позитивною динамікою.