На Львівщині банкір привласнив 555 тисяч гривень

Львів. 26 липня. УНІАН. СБУ викрила та припинила протиправну діяльність співробітника одного з державних банків, який, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи надані йому права на проведення фінансових операцій, незаконно змінював інформацію в комп’ютерах та комп’ютерних мережах фінансової установи. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління СБУ в Львівській області.

Співробітники СБУ встановили, що діючи за цією протиправною схемою зловмисник протягом 2006-2010 років привласнив 555 тис. грн. з транзитного рахунку банку, зарахувавши їх на власні карткові рахунки.

За матеріалами Управління СБУ у Львівській області стосовно провідного спеціаліста банку порушена кримінальна справа за ознаками злочинів передбачених ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст.362 (викрадення, привласнення, вимагання комп’ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем) та 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинних шляхом) Кримінального кодексу України.

Водночас, за халатне ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, що призвело до можливості здійснення змін комп’ютерної інформації банківської установи, стосовно керівника відділу супроводження та розрахунків цього банку слідчими СБУ порушена кримінальна справа за ознаками злочину передбаченого ст.367(службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Матеріали кримінальної справи передані для розгляду в суд.