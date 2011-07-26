Комуністи проведуть мітинг з нагоди річниці визволення Львова

27 липня річниця визволення міста

Львів. 26 липня. УНІАН. 27 липня у Львові відбудеться урочистий мітинг з нагоди 67-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Про це повідомив УНІАН голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк. Він зазначив, що мітинг, ініційований рядом ветеранських організацій Львівщини, представниками обласних осередків Антифашистського комітету та Комуністичної партії України, розпочнеться об 11.00 на вул. Стрийській біля Монументу воїнам-визволителям Львова.

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