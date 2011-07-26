У Львові вшанують пам'ять жертв Скнилівської трагедії

Львів. 26 липня. УНІАН. Завтра, 27 липня, у Львові відбудеться реквієм пам’яті загиблих внаслідок авіакатастрофи Су-27. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Реквієм відбудеться на військовому летовищі «Скнилів» біля каплиці. Окрім цього, священики різних конфесій проведуть поминальний молебень також біля пам’ятного знаку на місці падіння літака і на Голосківському кладовищі.

Нагадаємо, 27 липня 2002 року під час авіашоу на Скнилівському летовищі зазнав катастрофи літак Су-27, загинуло 77 осіб, серед яких 28 дітей.