На Львівщині організовано Літню школу для прийомних сімей

Львів. 27 липня. УНІАН. З 25 до 29 липня, з метою підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів, службою у справах дітей Львівської ОДА спільно з Львівським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організовано Літню школу для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Учасниками Літньої школи, яка проходитиме у с. Явора Турківського району на базі мотелю «Чертур» стануть 60 осіб, з яких 34 дорослих та 26 дітей.

Участь у проведенні заходу візьмуть начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис, директор Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ярослав Бордіян, заступник голови Турківської районної державної адміністрації Іван Січик.

Програма проведення Літньої школи окрім навчально-інформаційного блоку для прийомних батьків та батьків-вихователів передбачає проведення акції «Тато, мама, я-дружня сім’я», ряд розважально-пізнавальних та творчих заходів для дітей.

На сьогоднішній день у Львівській області функціонує 83 прийомні сім’ї та 20 дитячих будинків сімейного типу. Відповідно до нормативно-розпорядчих документів, прийомні батьки та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу кожні два роки проходять відповідні навчання з метою підвищення кваліфікації, які організовує Львівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.