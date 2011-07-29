На дорозі Львів-Шегині – потрійне ДТП

Львів. 29 липня. УНІАН. У Львівській області на автодорозі сполученням Львів-Шегині, біля села Волиця Мостиського району, сталася ДТП, унаслідок якої було травмовано 6 осіб. Про це УНІАн повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Співробітники ДАІ встановили, що на автодорозі біля села Волиця водій автомобіля «Пежо-406» (польська реєстрація), 23-річний житель міста Судова Вишня Мостиського району, рухаючись з польського кордону у напрямку до міста Львова, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Т4» (мікроавтобус) під керуванням 60-річного жителя села Верхівці Самбірського району.

Після цього зіткнення відбулося ще одне, а саме – водій автомобіля «ВАЗ-111940», 23-річний чоловік з Судової Вишні, який рухався позаду автомобіля «Пежо-406», теж зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Т4», виїхав за межі проїжджої частини, з’їхав у кювет, де перекинувся.

Унаслідок цієї ДТП водій та п’ятеро пасажирів автомобіля «Фольксваген Т4» (35-річна, дві 46-річні жінки, а також 38-річний та 50-річний чоловіки – жителі села Верхівці Самбірського району) отримали травми різної важкості.

За фактом ДТП триває перевірка.