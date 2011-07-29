У Львові говорили про Музей визвольної боротьби

Львів. 29 липня. УНІАН. Сьогодні під головуванням заступника голови-керівника апарату Львівської ОДА Ольги Гузар відбулося робоче засідання щодо вирішення проблемних питань у зв’язку із відкриттям першої черги Музею визвольної боротьби у Львові. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Основні питання, які розглядалося під час наради – хід підготовки до відкриття 1-ої черги Музею визвольної боротьби, облаштування водовідведення та благоустрою прилеглої території та стан фінансування робіт з підготовки до відкриття Музею.

На засіданні були заслухані основні проблемні моменти, що стосуються затримки ремонтних робіт, зокрема те, що управління капітального будівництва Львівської обласної ради не може замовити розробку проектно-кошторисної документації на благоустрій прилеглої території з розробкою дренажної системи та відведенням поверхневих вод, оскільки у рішенні ЛОР на виділення коштів відсутній пункт – «розробка проектно-кошторисної документації» (орієнтовна сума 129 тис. грн).

Не менш важливим питанням, яке розглядалося під час наради, було відселення мешканців сусідніх з Музеєм квартир та переведення приміщень зазначених квартир з житлового фонду у нежитловий.

За підсумками наради Ольга Гузар дала доручення щодо пришвидшення фінансування робіт з реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт та пристосування приміщень будинку Музею визвольної боротьби на вул.Лисенка, 23а у м. Львові; забезпечити у повному обсязі проведення робіт з благоустрою прилеглої території до будинку Музею визвольної боротьби з розробкою дренажної системи та відведенням поверхневих вод відповідно до виділеного фінансування, а також забезпечити проведення монтажних робіт експозиційного обладнання та формування експозиції І черги Музею визвольної боротьби.

Наказом управління культури Львівської ОДА від 13.04.2005 р. за №37-к було створено Музей історії визвольної боротьби, Замовником по реконструкції будівлі по вул. Лисенка, 23а, виступало УКБ ОДА.

Загальна кошторисна вартість робіт по реконструкції приміщення 9 млн.267,3 тис.грн. На 1 травня 2011 р. освоєно коштів на суму 5 009 тис.грн. Генеральним замовником на проведення робіт виступає управління капітального будівництва Львівської обласної ради.