У Львові злодійка демонтувала стіну, щоб викрасти 180 тис. грн.

Львів. 1 серпня. УНІАН. У Львові 45-річна жінка демонтувала стіну помешкання, щоб заволодіти наявними в квартирі грошима та цінностями.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до Шевченківського райвідділу міліції Львова із заявою про крадіжку звернулася 60-річна львів‘янка, яка повідомила про те, що «28 липня о 19.00, із квартири її племінниці, яка знаходиться на вулиці Шевченка у Львові, шляхом демонтажу стіни викрадено гроші в сумі 20 тисяч доларів США та ювелірні вироби. Всього на суму 180 тис. грн.».

Правоохоронці встановили особу злодія, яким виявилася 45-річна безробітна жителька Львова. Речові докази – вилучено.