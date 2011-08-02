Борг населення за компослуги зменшився на 18 млн. грн.

Львів. 2 серпня. УНІАН. Заборгованість мешканців Львівської області з оплати житлово-комунальних послуг у червні 2011 року зменшилась на 18 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління статистики у Львівській області.

Відтак, у червні мешканці області сплатили за житлово- комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 92,6 млн. грн. (124,3% нарахованих за цей період сум). Найвищий рівень сплати спостерігався у Стрийському, Самбірському, Буському районах (205,7% - 181,3%), найнижчим – у Турківському районі (98,5%).

У Львові сплачено 112% нарахованих сум. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у червні 2011 року порівняно з червнем 2010 року збільшились на 16,7% і з урахуванням електроенергії становили 218,3 грн.

На початок липня 2011 року заборгованість населення області за житлово-комунальні послуги становила 358 млн. грн., м.Львова – 249,6 млн. грн. і зменшилась порівняно з початком червня 2011 року відповідно на 18 млн.грн. та 5,4 млн.грн. (на 4,8% та 2,1%). Зменшення заборгованості відбулося в усіх районах області і містах обласного значення (крім Турківського району).

У загальній сумі найбільшу частину становить заборгованість населення за централізоване опалення і гаряче водопостачання (144,9 млн. грн., або 40,5%) та централізоване водопостачання і водовідведення (114,5 млн.грн., або 32%). Середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,5 місяця.