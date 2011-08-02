На Львівщині двоє підлітків отруїлися таблетками після гри у футбол

10:40, 02 серпня 2011
Львів
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15-річний хлопець в реанімації

 Львівська область. 2 серпня. УНІАН. На Львівщині двоє підлітків отруїлися медикаментами, які вжили в якості знеболювальних після гри у футбол.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 30 липня до Золочівської центральної районної лікарні з діагнозом медикаментозне отруєння поступили двоє жителів міста Золочева віком 14-ти та 15-ти років.

Як було встановлено, підлітки отруїлися медикаментами «Сиган», які  вільно придбали  в аптечній мережі і які вони вжили в якості знеболювального після гри у футбол.

Один з підлітків перебуває в реанімації, стан іншого після надання медичної допомоги – задовільний.

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