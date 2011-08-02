На Львівщині двоє підлітків отруїлися таблетками після гри у футбол
10:40, 02 серпня 2011Львів
0 0
15-річний хлопець в реанімації
Львівська область. 2 серпня. УНІАН. На Львівщині двоє підлітків отруїлися медикаментами, які вжили в якості знеболювальних після гри у футбол.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 30 липня до Золочівської центральної районної лікарні з діагнозом медикаментозне отруєння поступили двоє жителів міста Золочева віком 14-ти та 15-ти років.
Як було встановлено, підлітки отруїлися медикаментами «Сиган», які вільно придбали в аптечній мережі і які вони вжили в якості знеболювального після гри у футбол.
Один з підлітків перебуває в реанімації, стан іншого після надання медичної допомоги – задовільний.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter