Підприємствам АПК Львівщини виділено 47 млн. грн.

Львів. 2 серпня. УНІАН. У першому півріччі 2011 року підприємствам АПК Львівської області виділено по цільових програмах фінансової підтримки 47,3 млн. грн., з них для погашення кредиторської заборгованості за 2009-2010 роки 3,1 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у Головному управління агропромислового розвитку Львівської ОДА.

За перше півріччя цього року прискорено терміни початку фінансування державних цільових програм. Якщо в минулому році фінансування державних цільових програм було розпочато лише в жовтні місяці, то в першому півріччі 2011 року в область надійшло 44,9 млн. грн., з них по програмах: «Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів» - 7 млн. грн., з них для погашення заборгованості за 2009 рік - 797 тис. грн.

Компенсацію відсоткової ставки отримало 26 підприємств, по 53 угодах. Сума кредитів, залучених на пільгових умовах, з врахуванням перехідних, складає 267 млн. грн.

«Часткове відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм» - 37,6 млн. грн. (здешевлена реконструкція свинокомплексу ТзОВ « Галичина-Захід» Стрийського району).



З обласного бюджету в першому півріччі 2011 року надійшло 2,3 млн. грн. для погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік.

На 2011 рік передбачено в обласному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу кошти в сумі 8 952 тис. грн. (рішення сесії Львівської облради № 18 від 4.01.2001 року і № 96 від 29.03.2011 року), проте обласні програми фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу були затверджені лише у травні та липні: підтримка розвитку молочного скотарства – 3 200 тис. грн. (рішення обласної ради від 5.07.2011 р. № 189), здешевлення кредитів (рішення обласної ради від 5.07.2011 р. № 187) - 3 100 тис. грн, розвиток комунального лісового господарства (рішення обласної ради від 24.05.2011 р. № 172) - 1 652 тис. грн, підтримка індивідуального житлового будівництва (рішення обласної ради від 5.07.2011 р. № 189) - 900 тис. грн, підтримка виставкової діяльності (рішення обласної ради від 24.05.2011 р. № 177) - 100 тис. грн.

На перше півріччя були затверджені кошторисні призначення лише по програмі підтримки індивідуального житлового будівництва в сумі 310 тис. грн., з яких профінансовано 100 тис. грн, що складає 32% планових асигнувань.

Кошти використано для надання кредитів сільським забудовникам: на будівництво житлових будинків – 50 тис. грн. (2 сім’ям), на придбання - 25 тис. грн.(1 сім’ї), на добудову - 10 тис. грн. (1 сім’ї ), на влаштування інженерних мереж (газифікація, водопостачання) - 15 тис. грн. (1 сім’ї ).