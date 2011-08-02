Львівщина мобілізувала до держбюджету 4,8 млрд. грн.

Львів. 2 серпня. УНІАН. У Львівській області до бюджетів усіх рівнів у січні-липні цього року надійшло доходів у загальній сумі 6677 млн. грн., що становить 120% до надходжень за 7 місяців попереднього року. Про це повідомив заступник начальника, в.о. начальника головного фінансового управління Львівської ОДА Іван Нос.

Зокрема, до державного бюджету мобілізовано 4782 млн грн доходів, що становить 125 % до надходжень січня-липня 2010 року.

Платежів, від яких відраховується дотація бюджету області, надійшло 4440 млн. грн. або 127% до надходжень за 7 місяців 2010 року, в тому числі: податкових платежів надійшло 2310 млн. грн., що становить 130% до надходжень за відповідний період попереднього року та 100% до плану на січень-липень 2011 року; митних платежів надійшло 2060 млн. грн., що становить 121% до надходжень за січень-липень 2010 року та 93% до плану на 7 місяців 2011 року (недовиконання – 165 млн. грн.), платежів, мобілізованих іншими міністерствами і відомствами, надійшло 34 млн. грн. (123% до минулорічних надходжень за аналогічний період).

До місцевих бюджетів області у січні-липні 2011 року надійшло 1896 млн. грн. податків і неподаткових платежів, що становить 110% до надходжень за відповідний період торік та 86% до плану на 7 місяців.

Зокрема, до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 1711 млн. грн., що становить 112% до надходжень за січень-липень попереднього року і 92% до плану 7 місяців 2011 року. Найбільше відставання допущено в містах Львові, Трускавці, Дрогобичі, Самборі, Бориславі та Сколівському і Перемишлянському районах.

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 184 млн. грн. або 95% до надходжень у січні-липні 2010 року та 52% до плану на 7 місяців.

Протягом січня-липня місцеві бюджети області отримали 1665 млн грн дотації вирівнювання з державного бюджету, що становить 100% до плану на 7 місяців.

Окрім того, у звітному періоді місцеві бюджети області отримали 882 млн. грн. короткотермінових позик на покриття тимчасових касових розривів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

Це дозволило забезпечити в області виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ за першу і частину за другу половину липня, а також відпускних педагогічним працівникам. На 1 серпня 2011 року нарахована до виплати з місцевих бюджетів області заробітна плата за другу половину липня становить понад 70,1 млн грн (терміни виплати 1-7 серпня).

На оздоровлення та відпочинок дітей у відповідних закладах та пришкільних таборах на 1 серпня використано 8,8 млн грн або 78,1% до призначень.