У Львові на аеровокзалі влаштують понад 1 тис. паркомісць

Львів. 4 серпня. УНІАН. На будівництві нового терміналу МА «Львів» робітники влаштовують дорожнє полотно приаеровокзальної площі та місця для паркінгу автотранспорту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

«Протягом місяця на частині площею 5000 м кв, яка примикає до галереї, виконано замощення пішохідних зон та майданчиків для паркування автомобілів», - зазначив керівник проекту з будівництва нового терміналу ДП «Західінфрапроект» Віктор Метелиця.

Окрім того, за словами Віктора Метелиці найближчим часом будівельники виконуватимуть роботи дорожнього покриття вулиць, що з’єднуватиме приаеровокзальну площу з вулицями Любінською і Ряшівською.

«Після цього залишиться облаштувати зону озеленення запроектованої частини, яка розділятиме смуги дорожнього полотна і пішохідних доріжок», - зазначив В.Метелиця.

На території нового аеровокзалу матимуть можливість паркуватися 1086 автівок, з них 32 місця для службових машин працівників аеропорту і 35 для людей з особливими потребами. Увесь комплекс будівельних робіт з благоустрою об’єкту фахівці завершать до кінця листопада цього року.