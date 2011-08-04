У Львові відкриють готель з незвичним декором фасаду

Львів. 4 серпня. УНІАН. У жовтні на вул. Фредра, 7 у Львові плануюється відкриття чотиризіркового готелю «Нобіліс».

Вже зараз львів’яни та гості міста можуть звернути увагу на незвичну архітектуру та розпис фасаду. Справа в тому, що у роботі над готелем взяв активну участь дизайнер Олександр Савельєв, а також архітектор Олександр Шульга. А ідея розпису на фасаді належить художнику, який відповідав також і за її втілення - Олександрові Трофим’юку, членові Спілки Художників України. Фасад готелю вручну розфарбовується командою професійних художників.

За словами представників готелю, розпис фасаду є невід’ємною частиною його іміджу. Як і інші візуальні декоративні елементи, його було заплановано на етапі проектування. Окрім ручного розпису, фасад готелю прикрасить унікальний годинник з рухомими фігурками. Роботу виконує годинникар Олексій Бурнаєв.

«На фасаді готелю ми бачимо відкриту завісу, за якою проступають благородні обриси старовинної будівлі. Цим художник прагнув показати прив’язку стилістики готелю «Нобіліс» до епохи становлення Львова як культурного осередку: з прекрасною архітектурою будівель та вишуканими манерами жителів та гостей міста. Готель позиціонується як осередок аристократичності, а тому розпис на фасаді ніби відносить нас у часи, коли вулицями міста гуляли дами в капелюшках і з парасольками, та кавалери-денді у фраках і циліндрах. Одного з таких «львівських денді» зображено на розписі: цей зі смаком вдягнений чоловік символізує одночасно і благородство самого готелю, і вишуканий смак його гостей», - прокоментував один з представників готелю.

Також, за його інформацією, готель виконано у стилі французького класицизму з поєднанням деяких елементів бароко та неокласики. Тож візитною карткою готелю стане поєднання королівських традицій, що нагадують про старі часи, з сучасними технологіями. У концепцію закладена ідея вибору найякісніших матеріалів, які відображають статус закладу та перетворюють його на ще одну архітектурну родзинку міста.