Львівщина освоїть 25 млн. грн. на протипаводкові об’єкти

Львів. 15 серпня. УНІАН. Комплексна протипаводкова програма, яка розроблена у Львівській ОДА, довготермінова і розроблена на 5 років, і в межах цієї програми цього року буде освоєно 25 млн грн. Про це заявив під час «Особистого прийому» на одному із місцевих телеканалів голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

За словами голови Львівської ОДА, в області справді є проблеми із берегоукріпленням річок у гірських районах, зокрема, Старосамбірському, Сколівському та Стрийському.

Окрім цього, Михайло Цимбалюк зазначив, що зараз не треба втрачати час, оскільки вартість будівельних матеріалів зростає.