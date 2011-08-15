Cьогодні на Львівщині дощі та грози

Львів. 15 серпня. УНІАН. У Львівській області через грози, град оголошено штормове попередження. Також, сьогодні подекуди туман видимістю 200 – 500 м.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

У регіоні мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів.

Вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків 3 – 8 м/с, вдень південно-західний 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 9…14 градусів тепла, вдень 26… 29 градусів тепла.