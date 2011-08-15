У Львівській ОДА відбулася селекторна нарада

Львів. 15 серпня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів селекторну нараду з керівниками структурних підрозділів Львівської ОДА, головами районних державних адміністрацій, головами районних рад, міськими головами міст обласного значення, керівниками Львівської міської ради, керівниками територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

На селекторній нараді, зокрема, розглядалися питання про підготовку до нового 2011-2012 навчального року, про хід жнивної кампанії на Львівщині, про виконання завдань з підготовки до святкування 20-ої річниці Незалежної України, про надзвичайні ситуації, які мали місце в області з 8 до 14 серпня 2011 року.