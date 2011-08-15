Cтартував проект "Доступна Львівщина очима незрячих"

Львів. 15 серпня. УНІАН. 15 серпня в області стартує проект під назвою «Доступна Львівщина очима незрячих». Про це повідомила виконавчий директор Львівського обласного осередку Української спілки інвалідів, позаштатний радник голови Львівської ОДА з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів Оксана Потимко.

Проект впроваджує Програма розвитку ООН в Україні та фінансує Міністерство закордонних справ Данії. Бюджет Проекту складає 100 тис. грн. Реалізовуватиме Проект Львівський обласний фонд соціального захисту і реабілітації сліпих (вул. Городоцька,81) за підтримки голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, місцевих органів влади та Ротарі клубу «Львів-Леополіс».

Заходами Проекту передбачено до 30 березня 2012 року оснастити засобами звукової орієнтації 45 світлофорів, а також 20 адмінустанов, зокрема: Львівську обласну державну адміністрацію, Львівську міську раду, залізничний вокзал «Львів», Оперний театр, Національний театр ім. Марії Заньковецької, НРЦ «Левеня», спецшколу-інтернат №100 для сліпих дітей та інші адмінустанови.

Також передбачено опублікувати 2 поетичні збірки незрячих авторів, організувати 2 шахові турніри серед інвалідів по зору і провести серію заміських екскурсійних мандрівок, озвучити і надрукувати шрифтом Брайля інструкції до 103 найбільш вживаних лікарських препаратів, розташувавши їх в аптеках регіону.