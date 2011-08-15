Цимбалюк привітав Ігоря Кульчицького із ювілеєм

Львів. 15 серпня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав із 70-річним ювілеєм видатного футболіста України, володаря Кубку СРСР 1969 р. з футболу, багаторічного капітана ФК «Карпати», майстра спорту СРСР Ігоря Кульчицького.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк вручив одному з легендарних гравців львівських «Карпат» Подяку голови Львівської ОДА за вагомий особистий внесок у розвиток футболу Львівщини та іменний годинник.

Додамо, що Ігор Кульчицький народився 13 серпня 1941 року у Львові. Закінчив Львівський інститут фізкультури і факультет журналістики Львівського університету.

Багаторічний капітан львівських «Карпат». Володар Кубка СРСР 1969. Майстер спорту СРСР (1966). Провів 2 матчі за збірну ціональну збірну СРСР з футболу.