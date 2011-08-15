У Буському районі завершуються жнива

Львів. 15 серпня. УНІАН. У Буському районі Львівщини найвищий показник урожайності зернових в області – 42.4 ц/га. Про це заявив голова Буської РДА Володимир Сай під час зустрічі з головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За словами голови Буської РДА, за умови сприятливої погоди жнива у Буському районі завершаться вже завтра.

Окрім цього, під час зустрічі були обговорені питання підготовки Буського району до нового навчального року, а також до святкування 20-ї річниці Незалежності України. Володимир Сай повідомив голову Львівської ОДА про відкриття у Буську районного центру зайнятості, приуроченому до Дня Незалежності.