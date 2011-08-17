До Львова приїде нідерландська торгівельна місія

Львів. 17 серпня. УНІАН. 19-22 вересня у Львові перебуватиме нідерландська торгівельна місія на чолі з Надзвичайним та Повноважним послом Королівства Нідерландів в Україні

паном Пітером Яном Волтерсом. Про це повідомляє управління міжнародного співробітництва Львівської ОДА.

До складу делегації увійдуть 18 компаній, які представляють різні галузі економіки. Деякі з них уже активно працюють в Україні, інші тільки мають намір вийти на український ринок і щиро зацікавлені у Львівському регіоні завдяки його великому потенціалу для майбутнього співробітництва.

У межах програми перебування делегації у Львові заплановані ряд офіційних зустрічей із керівництвом області та міста, а також зустрічі з українськими компаніями-потенційними бізнес-партнерами.