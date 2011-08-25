Цимбалюк доручив обстежити об’єкти пошкоджені через негоду

Львів. 25 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк дав термінові доручення начальнику головного управління з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Олексієві Титаренку здійснити обстеження об’єктів, які постраждали внаслідок стихії 24 серпня у Сколівському районі та визначити обсяг нанесених збитків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Нагадаємо, 24 серпня з 12.30 до 13.00 на території сіл Крушельниця, Підгородці та Урич Сколівського району пройшла гроза та сильний град, внаслідок чого пошкоджено покрівлі житлових будинків та адміністративних установ.

На даний час комісіями місцевих рад проводяться обстеження пошкоджених будівель та організовано роботу зі складанням актів.

За попередньою інформацією обласного управління МНС, всього під час негоди було пошкоджено дахи 372 будівель, з них 365 житлових будинків та 7 об’єктів соціальної сфери.