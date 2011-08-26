У Трускавці зіткнулося три легковика та автобус

Львів. 26 серпня. УНІАН. 25 серпня у місті Трускавці на вулиці Стебницькій зіткнулися три автомобілі та автобуса, унаслідок чого один із водіїв отримав тілесні ушкодження.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Зокрема, відбулося зіткнення автомобілів марок «Тойота Прадо», яким керувала 44-річна жителька міста Трускавця, «Москвич-2140», яким керував 54-річний житель села Лішня Дрогобицького району, «Деу-Ланос», яким керував 66-річний житель міста Трускавця, та автобуса «БАЗ» під керуванням 47-річного жителя села Городище Самбірського району.

У результаті зіткнення водій автомобіля «Деу-Ланос» отримав тілесні ушкодження.

Обставини ДТП з’ясовуються.