На Львівщині попереджають про високу пожежну небезпеку

Львів. 26 серпня. УНІАН. 26-27 серпня у Львівській області оголошено штормове попередження через високу пожежну небезпеку (4 клас). Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління МНС у Львівській області.

Окрім цього, за інформацією МНСників, у Бродівському районі надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).

Також сьогодні, 26 серпня, на Львівщині вранці та вдень місцями пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с, по півдню території подекуди грози, град.

У регіоні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вранці та вдень по півдню території подекуди короткочасні дощі, грози, град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний вночі 5 – 10 м/с, вранці та вдень 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 13 – 18º тепла, вдень 25 – 30º тепла.