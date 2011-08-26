Львівщина готується до дня народження Івана Франка

Львів. 26 серпня. УНІАН. У межах підготовки до святкових заходів з відзначення 155-річчя від дня народження Івана Франка згідно розпорядження голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка створено організаційний комітет з підготовки та проведення заходів, присвячених 155-річчю від дня народження Івана Франка.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Одним із найважливіших заходів оргкомітету стало відтворення автентичного солом’яного даху на хаті батьків І.Франка. Унікальні покрівельні роботи виконав будівельник Барабаш Василь Іванович із с. Поляниця Долинського району Івано-Франківської області. Заготівля соломи проводилась в Рожнятівському та Долинському районах Івано-Франківської області. Біля хати також монтовано сучасний громовідвід.

Оглянуто і приведено до належного стану охоронну та пожежну сигналізацію Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі».



Здійснено ремонт фундаменту огорожі, сходів музею та «Лісової сцени», здійснено заміну облицювальної плитки біля входу в приміщення музею, фарбування та оновлення малих архітектурних форм, здійснено поверхневу вогнебіозахисну обробку деревини батьківської хати І.Франка, стайні-стодоли, кузні, шопи-шпихліра просочувальною сумішшю ДСА.



Також на території заповідника встановлено лавки, урни для сміття, придбано саджанці та оформлено клумби, замінено 800 метрів дерев’яної огорожі, виготовлено та встановлено 12 вуликів-довбанок для пасіки.



Загалом на підготовку Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» до ювілею І.Франка з обласного бюджету виділено 168,7 тис. грн.

З метою створення комфортних умов для туристів встановлено вказівники про напрямок до Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» вздовж дороги від міста Дрогобича до села Нагуєвичі, проведено ремонт дороги до села Нагуєвичі від траси Дрогобич-Самбір.