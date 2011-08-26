Із Львівської області вивезено 470 тонн меланжу

Львів. 26 серпня. УНІАН. 24 серпня із залізничної станції Радехів відправлено потягом 9 залізничних цистерн, які були завантажені у військовій частині А 1642 ракетним паливом «меланж» загальною кількістю 470 тонн.

Як повідомив начальник Головного управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Олексій Титаренко, «меланж» відправили в Росію на утилізацію.

25 серпня потяг з небезпечним вантажем перетнув межі Львівської області. На даний час в частині залишається 274 тонни ракетного палива.

Ситуація знаходиться на особистому контролі голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Цимбалюка.