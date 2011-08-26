На Львівщині пройдуть Європейські Дні добросусідства

Львів. 26 серпня. УНІАН. 3-4 вересня у Нижанковичах (Старосамбірський район Львівської області, Україна) та Мальховіце (Підкарпатське воєводство, Перемишльський повіт, Республіка Польща) пройдуть Європейські Дні добросусідства "Кордон - 480". Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Львівської облради.

Організаторами свята виступили Львівська обласна рада, Львівська ОДА, Старосамбірська районна рада та Старосамбірська районна державна адміністрація, Нижанковицька селищна рада, АОМС "Єврорегіон Карпати - Україна", ГО "Галицькі фестини", Уряд Маршалківський Підкарпарського воєводства, Стаство повітове у Перемишлі, місто Перемишль, Фундація Духовної Культури Пограниччя.

Патронат Європейських Днів Добросусідства оголосив Президент Республіки Польща Броніслав Комаровський та депутат Європейського парламенту, голова Комісії з питань регіонального розвитку професор Данута Хюберт. Свою участь у заході підтвердив також віце-прем’єр-міністр Республіки Польща, міністр економіки Вальдемар Павляк.