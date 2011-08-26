У Львові затримано двох автозлодіїв
15:13, 26 серпня 2011Львів
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Ведеться слідство
Львів. 26 серпня. УНІАН. У Львові правоохоронці затримали двох викрадачів легкових автомобілів. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
За повідомленням правоохоронців, у Залізничному районі затримано 17-річного львів’яна, який викрав у пенсіонера автомобіль "Ford Sierra". Ще одного 45-річного викрадача затримано правоохоронцями Франківського району за викрадення легковика "Opel Kadett".
Ведуться слідчі дії.
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