У Львові затримано двох автозлодіїв

Львів. 26 серпня. УНІАН. У Львові правоохоронці затримали двох викрадачів легкових автомобілів. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

За повідомленням правоохоронців, у Залізничному районі затримано 17-річного львів’яна, який викрав у пенсіонера автомобіль "Ford Sierra". Ще одного 45-річного викрадача затримано правоохоронцями Франківського району за викрадення легковика "Opel Kadett".

Ведуться слідчі дії.