Янукович: На “Львіввугіллі” запрацює два нові великі об'єкти

Львів. 26 серпня. УНІАН. До Дня шахтаря на підприємстві “Львіввугілля” введуть в дію два нові великі об'єкти. Про це Президент України Віктор Янукович заявив у своїй промові у Донецьку на Всеукраїнських урочистих зборах, присвячених Дню шахтаря.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Глави Держави.

“Це серйозний наробок на майбутнє і основа подальшого зростання видобутку”, – зауважив В.Янукович. На переконання Президента, щороку необхідно нарощувати обсяги видобутку вугілля не менш ніж на 10%.

“Створення конкурентноздатної реформованої вугільної галузі дозволить нам вирішити низку стратегічних завдань. Модернізація технологій видобутку дасть реальний шанс забезпечити промисловість і населення доступним вугіллям за нормальними цінами, – переконаний Глава держави. – Ми також створимо можливості для використання вугілля як вигідної і, головне, доступної альтернативи іншим, дорогим видам палива там, де це доцільно і можливо”.

На думку Віктора Януковича, розвиток ринку вугілля і розширення масштабів його використання в енергетиці, промисловості та житлово-комунальному господарстві дозволять знизити залежність країни від імпортних енергоносіїв.