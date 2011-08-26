У Львові пройдуть Дні Криму

Львів. 26 серпня. УНІАН. 29-30 серпня на Львівщині відзначатимуть «Дні АР Крим у м. Львові».

Як повідомили у прес-службі Львівської ОДА, з нагоди відзначення днів Криму та з метою налагодження співпраці до Львова прибуде офіційна делегація Міністерства курортів і туризму АР Крим, яку очолюватиме Перший заступник Міністра курортів і туризму АР Крим - Олександр Лієв.



Львівську область також відвідають туристичні оператори, представники санаторно-курортних закладів АР Крим.



З метою налагодження співпраці, в галузі туризму та курортів зокрема, відбудеться офіційна зустріч заступника голови облдержадміністрації – Володимира Губицького, який курує відповідний напрямок у Львівській області та Першого заступника Міністра курортів і туризму АР Крим - Олексанра Лієва.



В рамках програми перебування делегації АР Крим передбачено ряд заходів, які сприятимуть активнішій співпраці в галузі туризму, збільшення обсягів двосторонніх туристичних потоків та пошуку нових спільних напрямків для розвитку галузі у Львівській області та АР Крим, а саме тренінг для туристичних підприємств Львівської області на тему: «Про методику продажу кримського санаторно-курортного продукту».

Захід організовано Міністерством курортів і туризму АР Крим та Кримським республіканським науково-дослідним інститутом фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сеченова Міністерства охорони здоровя АР Крим. Учасникам тренінгу за підсумками проходження навчання будуть видаватися відповідні свідоцтва.

На завершення заходу санаторно-курортні заклади Львівщини матимуть змогу презентувати свої послуги для представників туристичного ринку АР Крим та туроператорів Львівської області.



Також відбудеться прес-конференція Першого заступника Міністра курортів і туризму АР Крим на тему: «Оздоровчі можливості Криму і спеціальні умови для мешканців регіону на осінь 2011 року»

Під час прес-конференції відбуватиметься розіграш путівок для представників ЗМІ Львівської області на відпочинок та лікування в санаторіях, пансіонатах АР Крим, семінар для ознайомлення з можливостями лікування та реабілітації в санаторно-курортних закладах АР Крим лікарів лікувальних установ Львівської області.

Семінар організований з метою вивчення спеціалізації Кримських оздоровниць (за геогрфічною привязкою, показаннями для лікування певних хвороб, методами та способами системного лікування, реабілітації та оздоровлення). За підсумками проведення семінару будуть видаватися відповідні сертифікати про проходження навчання. На завершення семінару розігруватимуться путівки для лікарів Львівської області на відпочинок та лікування в санаторіях та пансіонатах АР Крим.



Пройде також зустріч з керівниками регіональних профспілкових організацій з питання лікувального та організаційного обґрунтування цілорічної санаторно-курортної реабілітації в Криму.



Також в рамках програми візиту для делегації АР Крим буде проведена екскурсія історичною частиною м. Львова «Вулицями древнього Львова».