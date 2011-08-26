Цимбалюк в Донецьку привітав гірників із святом

Львів. 26. серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, 26 серпня, перебуваючи на урочистостях з нагоди святкування Дня шахтаря в Донецьку, привітав шахтарів із професійним святом – Днем шахтаря. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Вітаючи шахтарів, голова Львівської ОДА, подякував їм за допомогу у відновлювальних роботах шахти «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» і наголосив, що завдяки їх мужній праці та професіоналізму шахта відновить свою роботу ближчим часом. Михайло Цимбалюк наголосив: « Різниця між Сходом та Заходом існує лише у стереотипах, а насправді горе об’єднує всіх українців».

Також Михайло Цимбалюк запросив дітей прохідників, які долучились до ліквідації пожежі на «Межирічанській», на святкування Різдва Христового до Львова.

Окрім цього, голова Львівської ОДА нагородив гірників «Почесною грамотою ОДА» та іменними гольниками „Від голови облдержадміністрації”.