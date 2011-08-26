Цимбалюк привітав шахтарів Львівщини

Львів. 26 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав шахтарів Львівської області з професійним днем. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Шановні гірники. Дорогі ветерани гірничодобувної галузі. Від щирого серця вітаю вас з професійним святом - Днем шахтаря. У цей день ми вшановуємо мужніх людей, чия нелегка праця є дуже важливою для краю. Ваша нелегка, але почесна професія вимагає максимальної витримки, відповідальності та самовіддачі.

У липні 2011 року виконано план видобутку 213,8 тис. тонн вугілля, що становить 100.1%.

Впевнений - наші гірники успішно впораються з усіма подальшими завданнями, що стоять перед галуззю. У цьому їм допоможуть вміння і майстерність, відданість своїй почесної професії, що вимагає від людини максимальної витримки, а часто - відваги й справжньої самовідданості.

Незважаючи на труднощі, які переживають вугільні підприємства області, віриться, що шахтарі Львівщини збережуть і примножать славні трудові традиції.

Дякую за вашу нелегку працю та вміння залишатися вірними шахтарській традиції, передавати свої професійні знання та досвід молодому поколінню.

Бажаю вам натхнення, впевненості в майбутньому, міцного здоров'я і благополуччя вашим родинам», – зазначено в привітанні.