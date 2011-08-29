Офіційний курс валют на 29 серпня

Дані Нацбанку

Львів. 29 серпня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.0700 (на 26 серпня – 797.1500). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1147.9402 (на 26 серпня – 1149.8092) 10 RUB – 2.7607 (на 26 серпня – 2.7600) 100 PLN – 274.9492 (на 26 серпня – 276.8756).

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