У Львові збудують льодову арену, – Цимбалюк

Львів. 29 серпня. УНІАН. У підготовці Львівської області до подачі заявки на проведення Зимових Олімпійських ігор 2022 року є будівництво великої льодової арени у Львові. Про це наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час поїздки у Яворівський район, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

За словами, М.Цимбалюка, спеціалісти радяться, на скільки саме місць варто будувати льодовий палац. Прогнозується, що льодова арена у Львові вміщуватиме від 800 до 2400 глядачів.

«Побудова льодової арени у Львові стане першим серйозним кроком до подачі заявки на проведення «Олімпійської надії-2022», - наголосив Михайло Цимбалюк і додав, що це стане поштовхом для розвитку хокею вцілому.

Голова Львівської облдержадміністрації також наголосив, що Львівщина і надалі розвиватиметься як хокейний край.

«Хокей – це початок нової ери на Львівщині, адже це не тільки висока майстерність професіоналів, але й масовість розвитку цього виду спорту у нашому краї», – наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.