На Львівщині мисливець підстрелив чоловіка
10:00, 29 серпня 2011Львів
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Потерпілий в лікарні
Львів. 29 серпня. УНІАН. У Львівській області мисливець під час полювання підстрелив 39-річного жителя Радехова.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, 41-річний мисливець пострілом із зареєстрованої мисливської рушниці поранив у груди 39-річного жителя райцентру.
За повідомленням правоохоронців, мисливець вистрелив у чоловіка через необережність.
Пораненого госпіталізовано, а зброю вилучено.
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