На Львівщині мисливець підстрелив чоловіка

Львів. 29 серпня. УНІАН. У Львівській області мисливець під час полювання підстрелив 39-річного жителя Радехова.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, 41-річний мисливець пострілом із зареєстрованої мисливської рушниці поранив у груди 39-річного жителя райцентру.

За повідомленням правоохоронців, мисливець вистрелив у чоловіка через необережність.

Пораненого госпіталізовано, а зброю вилучено.