На Львівщині в ДТП загинув мотоцикліст

Загинув на місці

Львів. 29 серпня. УНІАН. 28 серпня на автодорозі сполученням Львів-Краковець біля села Терновиця Яворівського району 27-річний водій автомобіля «Форд Скорпіо» скоїв зіткнення з мотоциклом «Зонг», яким керував 39-річний житель смт Немирів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області. Унаслідок зіткнення водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці ДТП. Триває слідство.

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