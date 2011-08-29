На Львівщині в ДТП загинув мотоцикліст

10:12, 29 серпня 2011
Львів
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Загинув на місці

Львів. 29 серпня. УНІАН. 28 серпня на автодорозі сполученням Львів-Краковець біля села Терновиця Яворівського району 27-річний водій автомобіля «Форд Скорпіо» скоїв зіткнення з мотоциклом «Зонг», яким керував 39-річний житель смт Немирів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Унаслідок зіткнення водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці ДТП.

Триває слідство.

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