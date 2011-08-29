На дорозі Київ-Чоп в ДТП травмовано трьох осіб

Львів. 29 серпня. УНІАН. На автодорозі сполученням Київ-Чоп 21-річний водій автомобіля «Мерседес-123» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на двох сестер-пішоходів, 20-річну та 30-річну мешканок села Рудники. Інцидент стався 26 серпня о 21:20 біля села Рудники Миколаївського району Львівської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Внаслідок автонаїзду жінки отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до Миколаївської центральної районної лікарні.

У цій ДТП була травмована також пасажир автомобіля «Мерседес-123», 56-річна львів’янка (мама водія).

За даним фактом ДТП ведеться слідство.