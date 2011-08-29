Губернатор Львівщини поїхав на Рівненщину

Львів. 29 серпня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк візьме участь в урочистих заходах з нагоди 450-річчя Пересопницького Євангелія, які відбудуться під головуванням Президента України Віктора Януковича в селі Пересопниця Рівненської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Програмою святкувань передбачено відкриття пішохідного туристичного маршруту та культурно-археологічного комплексу «Пересопниця», а також дегустація поліських страв на фестивалі «Кулінарна спадщина» та Пересопницькі читання – показ документальних фільмів, доповіді науковців, презентація ювілейної монети, погашення немаркованого конверта, виступи фольклорних колективів тощо.