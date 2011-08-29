У Львові стартували Дні Криму

Львів. 29 серпня. УНІАН. 29-30 серпня на Львівщині відзначають «Дні Автономної Республіки Крим у м. Львові». З цієї нагоди та з метою налагодження співпраці до Львова прибула офіційна делегація Міністерства курортів і туризму АР Крим, яку очолив Перший заступник Міністра курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У Львівську область також приїхали туристичні оператори, представники санаторно-курортних закладів АР Крим.



З метою налагодження співпраці, в галузі туризму та курортів зокрема, відбулась офіційна зустріч заступника голови облдержадміністрації Володимира Губицького, який курує відповідний напрямок у Львівській області та Першого заступника Міністра курортів і туризму АР Крим Олексанра Лієва.



В рамках програми перебування делегації АР Крим передбачено ряд заходів, які сприятимуть активнішій співпраці в галузі туризму, збільшення обсягів двосторонніх туристичних потоків та пошуку нових спільних напрямків для розвитку галузі у Львівській області та АР Крим, зокрема проведення тренінгу для туристичних підприємств Львівської області на тему: «Про методику продажу кримського санаторно-курортного продукту».

Захід організовано Міністерством курортів і туризму АР Крим та Кримським республіканським науково-дослідним інститутом фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сеченова Міністерства охорони здоров’я АР Крим. Учасникам тренінгу за підсумками проходження навчання будуть видаватися відповідні свідоцтва.

На завершення заходу санаторно-курортні заклади Львівщини матимуть змогу презентувати свої послуги для представників туристичного ринку АР Крим та туроператорів Львівської області.



Семінар організований з метою вивчення спеціалізації Кримських оздоровниць (за географічною прив’язкою, показаннями для лікування певних хвороб, методами та способами системного лікування, реабілітації та оздоровлення). За підсумками проведення семінару будуть видаватися відповідні сертифікати про проходження навчання. На завершення семінару розігруватимуться путівки для лікарів Львівської області на відпочинок та лікування в санаторіях та пансіонатах АР Крим.



Пройде також зустріч з керівниками регіональних профспілкових організацій з питання лікувального та організаційного обґрунтування цілорічної санаторно-курортної реабілітації в Криму.



Також в рамках програми візиту для делегації АР Крим буде проведена екскурсія історичною частиною м. Львова «Вулицями древнього Львова».