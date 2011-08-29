Роман Лубківський запросив Президента України до Львова

Львів. 29 серпня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович, під час участі в заходах з нагоди 450-річчя Пересопницького Євангеліє на Рівненщині, зустрівся з ініціатором присяги на Пересопницькому Євангеліє письменником, поетом, перекладачем, критиком Романом Лубківським.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час зустрічі Роман Лубківський подякував Президенту України за приїзд на урочисті заходи із відзначення 450-річчя Пересопницького Євангеліє, а Президент України подякував письменнику за ініціативу складання присяги на Євангеліє.

«Вперше, саме Президент України Віктор Янукович поклав руку на Пересопницьке Євангеліє, коли присягав перед українським народом - впевнено і твердо», – наголосив письменник.



Роман Лубківський під час зустрічі із Президентом України запросив Віктора Януковича відвідати Львів та вручив листа про увіковічення пам’яті Маркіяна Шашкевича.

Також Роман Лубківський подарував Президенту України книжку «Шевченкова дорога у Білорусь».

Довідка: На території культурно-археологічного комплексу «Пересопниця» знаходиться культурно-археологічний центр, де розміщено зокрема Музей Першокниги, а також музейний комплекс просто неба «Княже місто».

Пересопницьке Євангеліє – один із найвідоміших європейських перекладів Святого Письма ХV-ХVI століть рідною мовою, шедевр рукописного мистецтва. З церковнослов’янської тодішньою письмовою староукраїнською мовою Євангеліє переписав чернець-переписувач Михайло Василієвич у 1556-61 роках.

Пересопницьке Євангеліє являє собою манускрипт вагою 9,3 кг, форматом 38х24 см, складається з 482 пергаментних листів, оправлених у дубові дошки, обтягнуті зеленим оксамитом. Текст виконаний темно-коричневим чорнилом із застосуванням червоної фарби для нумерації розділів, виділення початкових літер (буквиць), а також різних приміток на полях.

Нині Євангеліє зберігається в Центральній науковій бібліотеці АН України ім. В.І.Вернадського. З 1991 року на Пересопницькому Євангелії Президенти України присягають на вірність народові України.