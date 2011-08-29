Призначено першого заступника голови Львівської ОДА

Львів. 29 серпня. УНІАН. На посаду першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації призначено Богдана Петрушка. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 26 серпня 2011 року №853/0/5-11 на посаду першого заступника голови ОДА призначено Петрушака Богдана Івановича», – йдеться в повідомлені.

Довідка:Петрушак Богдан Іванович народився 13 жовтня 1953 р. в місті Трускавець Львівської області.

У 1976 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Обладнання та технологія зварювального виробництва – спеціальність інженер-механік.