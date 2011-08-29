Львівщина отримала 81% підручників від плану завозу

Львів. 29 серпня. УНІАН. На сьогодні головне управління освіти та науки Львівської ОДА отримано 209 339 примірників. Про це заявив начальник головного управління освіти і науки Львівської ОДА Михайло Брегін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, на сьогодні це складає 81% від плану завозу.

З них 47 найменувань підручників для українських шкіл (55 найменувань за планом завозу), 15 найменувань для російських шкіл (18 найменувань за планом завозу) та 2 найменування для польських шкіл (8 найменувань за планом завозу).