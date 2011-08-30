Офіційний курс валют на 30 серпня

Дані Нацбанку

Львів. 30 серпня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.0700 (на 29 серпня – 797.0700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1154.7153 (на 29 серпня – 1147.9402) 10 RUB – 2.7762 (на 29 серпня – 2.7607) 100 PLN –277.8296 (на 29 серпня – 274.9492).

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