Львів. 30 серпня. УНІАН. Грибовицьке сміттєзвалище закриють. Про це йшлося 29 серпня у Львівській обласній державній під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Володимира Губицького на нараді з питань організаційно-виконавчого забезпечення реалізації базових рішень та заходів з розв’язання екологічної проблеми експлуатації об’єктів шкідливого впливу на довкілля – Львівського сміттєзвалища та сховища кислих гудронів у с. Великі Грибовичі Жовківського району. про

У нараді взяли участь міський голова Львова Андрій Садовий, керівники головного фінансового, житлово-комунального господарства управлінь облдержадміністрації, заступники керівників головного управління житлово-комунального господарства, управління промислової політики, управління розвитку інфраструктури облдержадміністрації та ін.

На нараді з інформаційним повідомленням виступили Андрій Садовий та його заступники – Володимир Шевчук та Олег Синютка.

Повідомлено про отримання від Міністерства екології та природних ресурсів України позитивного висновку державної екологічної експертизи. Укладена угода з Міжнародною фінансовою корпорацією щодо підготовки проектних пропозицій будівництва об’єкту поводження з твердими побутовими відходами. Напрацьовано з ДП «Укрекоресурси» питання, пов’язаного з фінансуванням монтажу сміттєсортувальної лінії на території ТЕЦ-2 у м. Львові.

На нараді прийняті відповідні рішення щодо термінів розробки комплексного проекту закриття Львівського сміттєзвалища за результатами конкурсного відбору виконавця робіт, заходів щодо відбору земельної ділянки під сучасний екологічний полігон, завершення фінансування з міського бюджету соціально-побутових проблем населених пунктів Жовківського району.