Львівщина та Крим тісно співпрацюватимуть у галузі туризму

Львів. 30 серпня. УНІАН. 29 серпня в рамках проведення «Днів Криму» у Львові відбулася робоча зустріч заступника голови обласної державної адміністрації Володимира Губицького з першим заступником Міністра курортів і туризму АР Крим Олександром Лієвим.

Під час зустрічі було акцентовано увагу на тому, що на сьогодні Львівщина та Крим – це два найбільші туристичні осередки України, де перспективи туристично-рекреаційної індустрії були і залишаються одними з найкращих в державі. Учасники зустрічі підтвердили, що обидва регіони мають єдину спільну ціль – створення конкурентоспроможного на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення, забезпечити на базі цього комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів у питаннях збереження екологічної рівноваги та історико-культурного довкілля.

Володимир Губицький наголосив на необхідності інтенсивного розвитку двостороннього оздоровчого туризму, оскільки обидва регіони мають величезний потенціал у цьому напрямку. Окремо він відзначив важливість підготовки та реалізації спільних заходів із вдосконалення туристичної інфраструктури, створення національних та міжнародних туристичних маршрутів.

За результатами зустрічі було досягнуто попередні домовленості щодо започаткування практики проведення щорічних традиційних «Днів Львівської області» у Криму та «Днів Криму» у Львівській області. Також сторони дійшли згоди про організацію та проведення постійних двосторонніх прес-турів з метою якомога ширшої презентації туристично-рекреаційних можливостей Львівщини та Криму у ЗМІ обох регіонів.

Важливим кроком у збільшенні двостороннього туристичного потоку мало б стати відкриття прямого регулярного авіасполучення між Львівщиною та АР Крим.

Окремо, учасники зустрічі обговорили питання активізації та розвитку двосторонніх виробничих та торговельних відносин, зокрема, і у галузі реалізації сільськогосподарської продукції.

Реалізація зазначених заходів та активна подальша співпраця у туристично-курортній сфері сприятиме розвиткові внутрішнього туризму, створенню конкурентоспроможного вітчизняного туристичного продукту і стане відмінним прикладом для наслідування іншими регіонами України.