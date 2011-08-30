У Зимній Воді відкрили школу

Львів. 30 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час поїздки в Пустомитівський район, взяв участь в урочистому відкритті Зимноводівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №2.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, Михайло Цимбалюк наголосив, що для місцевих мешканців – це велике свято, і додав, що відкриття цієї школи стало можливим завдяки унікальному експерименту, який уже працює на Львівщині: місцева влада залучила небайдужих людей, меценатів, які взяли на себе повну відповідальність та проявили бажання працювати разом. Таким чином ми відкрили цю школу.

Голова Львівської облдержадміністрації наголосив, що влада області надалі буде підтримувати ті місцеві громади, які на практиці показують, що є господарями на своїй землі.

Михайло Цимбалюк також повідомив, що за державні кошти у с. Зимна Вода буде відремонтовано усі комунальні комунікації та буде зроблена нова дорога, а у 2012 році заплановано зробити ремонт у Зимноводівській загальноосвітній школі №1.

Голова Львівської облдержадміністрації педагогічному колективу новозбудованої школи подарував мультимедійних центр.