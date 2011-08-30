До Львова з візитом прибув Колесніков

Львів. 30 серпня. УНІАН. Сьогодні з робочим візитом до Львова прибув віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков.

В аеропорту Бориса Колеснікова зустріли голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, заступник голови Львівської ОДА Володимир Зубицький та міський голова Андрій Садовий.

У межах робочого візиту віце-прем’єр-міністра – міністра інфраструктури заплановано ознайомлення з ходом будівництва стадіону, зокрема облаштуванням благоустрою стадіону та транспортно-пішохідне забезпечення стадіону на вул. Стрийській-Кільцевій дорозі та шляхи евакуації зі стадіону у випадку надзвичайної ситуації.

Також Борис Колесніков огляне будівництво під’їзної дороги з вул. Вернадського до стадіону та вулиці Ряшівської та проінспектує хід будівництва та реконструкції Львівського аеропорту.