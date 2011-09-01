Розпочався місячник добровільної здачі зброї

Львів. 1 вересня. УНІАН. З 1 по 30 вересня 2011 року Головне управління МВС України у Львівській області проводить місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухівки, що незаконно зберігаються населенням. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС у Львівській області.

«Громадяни, які протягом вересня місяця цього року добровільно звернуться у райвідділи за місцем постійного проживання з заявою про добровільну здачу вогнепальної зброї, спеціальних засобів самооборони, боєприпасів і вибухівки, що зберігаються у них незаконно, будуть звільнені від кримінальної і адміністративної відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Більше того, якщо громадянин у зазначений термін здасть в органи внутрішніх справ мисливську вогнепальну, газову, холодну зброю, спецзасоби вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, він після проведення додаткової перевірки зброї, її технічного стану, оформлення відповідних документів та наявності законодавчих підстав може, за бажанням, зареєструвати їх у свою власність.

Нагадаємо, що у березні місяці, під час проведення першого етапу місячника добровільної здачі зброї на Львівщині здали 194 одиниці вогнепальної зброї, у тому числі: 7 од. нарізної зброї армійських зразків, 3 од. мисливської нарізної зброї, 155 од. мисливської гладкоствольної, 25 од. вогнепальної зброї і 6,1 кг. вибухової речовини. Також здано 164 газових пістолети і револьвери, 6 спецзасобів для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями, 656 шт. боєприпасів різного калібру до вогнепальної зброї.