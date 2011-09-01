Офіційний курс валют на 1 вересня

Дані Нацбанку

Львів. 1 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.1200 (на 31 серпня – 797.0700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1151.8384 (на 31 серпня – 1147.9402) 10 RUB – 2.7556 (на 31 серпня – 2.7621) 100 PLN – 277.6786 (на 31 серпня – 276.0865).

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