У Львові викрито чотири підпільні гральні заклади

Львів. 1 вересня. УНІАН. Співробітники СБУ викрили і припинили незаконну діяльність чотирьох нелегальних гральних закладів, розташованих у спальних районах Львова, де всупереч вимогам Закону України „Про заборону грального бізнесу в Україні” функціонували понад 200 гральних автоматів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Співробітники СБУ вилучили в чотирьох інтерактивних клубах понад 200 тис. грн. готівки без врахування коштів, які безпосередньо знаходились у купюроприймачах гральних автоматів. Встановлено, що у гральній мережі існувала система контролю відвідувачів, і потрапити в ігрові зали могли лише знайомі організаторів та постійні клієнти клубів.

За матеріалами СБУ слідчими міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до 50 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складатиме понад 25 млн. грн.

Слідство у справі триває.